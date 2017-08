Expeditie Grunnen scheidt het kaf van het koren

(Foto: RTV Noord)

Mannen die met de hand het koren maaien, vrouwen die in de beek de was doen en paarden die voor de kar zijn gespannen. Als je niet beter weet zijn we ineens weer honderd jaar terug in de tijd. Waar we zijn? Dat zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Dropjesopa is jarig

- Proosten op de brunch van Adorp

- Een Trabantje uit '89

- Zwemmen in het Damsterdiep voor het UMC

- En nog veel meer...

De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!