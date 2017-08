Omwonenden merken niets van 'oplossing' voor brugkabaal

(Foto: RTV Noord/Nico Swart)

De gemeente Groningen zegt dan wel dat ze de geluidsoverlast bij de 'baileybrug' tussen de P+R Hoogkerk en het hoofdstation heeft opgelost - omwonenden merken daar helemaal niets van. Zij zijn nog steeds boos.

Al anderhalf jaar worden bewoners van de Koeriersterweg naar eigen zeggen gek van de luide knallen, elke keer als er een bus of taxi over de busbaan heen dendert. Ze klaagden bij de gemeente, die hoogteverschil ontdekte tussen verschillende delen van de brug.



Stalen plaat

Er werd een stalen plaat tussengelast en het probleem moest opgelost zijn. Maar het knalt nog steeds, zeggen de buren, en bovendien is er volgens hen nul communicatie geweest.



Omwonende Audrey Wijnberg is woest. Volgens haar had de gemeente toegezegd dat de brug verboden zou worden voor taxi's - wat niet gebeurd is. Taxi's rijden volgens haar wel tot 70 kilometer per uur, terwijl er maar 30 is toegestaan. Ook bussen houden zich niet aan de snelheid.



Ongelooflijk brutaal

'Iedereen in de appgroep is ontstemd', zegt Wijnberg. 'Er is niets van een oplossing.' De bewering van de gemeente dat het probleem is opgelost, noemt ze 'een ongelooflijk brutale melding.'