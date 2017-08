'Buitenlandse' plaatsnamen in Groningen: hoe zijn ze ontstaan?

Bethlehem, Spitsbergen, Bombay en Polen: het zijn enkele van de 'buitenlandse' plaatsnamen die in onze provincie voorkomen. Maar hoe zijn die namen eigenlijk ontstaan? Die vraag staat de komende tijd centraal in een aantal reportages in Noord Vandaag.

'Vaak komt het bijvoorbeeld omdat de mensen die er woonden bijvoorbeeld een mooie herinnering hadden aan die plaats in het buitenland', zegt Reint Wobbes, kenner van de Groninger cultuur en historie in Noord Vandaag.



'Hij kon wel in Spitsbergen wonen'

'En er is een aantal plaatsen dat als betekenis heeft 'ver weg'. Zoals Spitsbergen. Dat ontstond dan zo: 'Die woont zo ver buitenaf, het is er zo leeg en onherbergzaam. Hij kon wel in Spitsbergen wonen'.'



Een bijzonder geval is Ladysmith, een gehucht dat bij Delfzijl lag. 'Daar stond een buurtje, dat is verwoest. Familie van mij komt er vandaan. Het streekje is er nog wel, maar er staat nu niet veel meer. De naam Ladysmith komt van de gelijknamige stad in Zuid-Afrika. Want er woonde iemand die sympathie had voor de Boeren in dat land.'



In Noord Vandaag worden vanaf vrijdag een aantal van die 'buitenlandse' Groninger plaatsen besproken. Waar komt de naam vandaan? En welke mensen wonen er? Ronald Niemeijer nam alvast een kijkje in Bethlehem.