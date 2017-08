Robben is fit voor bekerduel Bayern

(Foto: Archief RTV Noord)

Arjen Robben kan zaterdag met Bayern München meespelen in de bekerwedstrijd tegen Chemnitzer. De buitenspeler is voldoende hersteld van een kuitblessure die hij in de zomerstop tijdens een partijtje tennis opliep.





Supercup

Robben reisde in de voorbereiding op het seizoen vanwege zijn blessure niet met Bayern München naar Azië.



Ook ontbrak de 33-jarige Oranje-international in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Borussia Dortmund om de Duitse Supercup. Bayern won die beker na het nemen van strafschoppen.



De Bedumer begint wel op de bank. 'In de tweede helft komt hij in actie', belooft trainer Carlo Ancelotti.