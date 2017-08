Lek in gasleiding Waterhuizen is gedicht (update)

(Foto: Dennis Venema)

Aan de Winschoterweg in Waterhuizen was vrijdagmiddag een lek ontstaan in een lagedrukgasleiding. Het lek was rond vier uur gedicht.

De brandweer en Enexis waren ter plaatse. Vermoedelijk werd de leiding geraakt toen wegwerkers paaltjes in de grond sloegen.