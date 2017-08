Vakantieverhaal deel 2: Groningen aan zee

Ongenadig hard denderde Genua het brein van Carlo binnen. Zo'n kakafonie van auto's, scooters, bussen, industrie en bedrijvigheid had hij nog nooit van zijn leven gehoord. Of gezien.

Gedesorienteerd en angstig vroeg hij de mensen in de haven naar het dichtstbijzijnde treinstation. Een man van de veerboot had met zijn verweerde kop richting de stad tegen de heuvels gewezen. 'Piazza Principe' had hij gebromd, en ondertussen de vele andere passagiers een voor een van de veerboot afgeleid. Gehaast ontvluchtte Carlo de dreigende en grommende verkeersstroom. Een paar straten verder, tegen de heuvels, werd het stiller. En groener. Verweerde metalen bordjes wezen hem de weg naar het station. In de grote lichte hal wachtte een bont gezelschap in rijen voor de loketten. Chique gekleedde vrouwen met hoeden, statige mannen in pak, arbeiders, rokende jongeren. Onzeker sloot hij aan.De dame achter het loket wenkte hem gehaast en ongeïnteresseerd. 'Si?' zei ze met haar blik over haar leesbril op de rij achter hem gericht. 'Goringen an See?' zei Carlo timide, pakte zijn dikke envelop met geld uit zijn binnenzak en schoof een biljet van honderdduizend lire onder het raampje door. Ze keek hem recht in de ogen. 'Che?' Carlo herhaalde de plaatsnaam, vouwde het briefje met daarop het adres van zijn broer open, schoof het achter het geld onder het venster door en zei zacht 'Olanda'. Zuchtend ging ze zitten, keek naar het adres op het briefje, haalde een dik boek uit een grote diepe lade en plofte het met een doffe klap op de balie. In alle rust bladerde ze door de schema's. Schoof met haar gelakte nagel langs de plaatsnamen. Af en toe schreef ze iets op een papiertje. Schudde dan haar hoofd. Keek soms op.Carlo voelde ondertussen de blikken in zijn rug prikken. Zwetend tastte hij naar zijn envelop met geld. Dat zat nog in zijn binnenzak. 'Allora', begon de baliedame na een paar minuten, 'u neemt de trein naar Milaan. Dan naar Basel. In Zwitserland. Van Basel kunt u morgenvroeg naar Keulen. Daar via Münster door naar Leer. En dan als het goed is naar Go... Greu... Gronina.' Ze schoof hem een schemaatje toe en wees op de tijden en prijzen. 'U kunt hier alleen tot Basel betalen. En denk eraan, overal geld wisselen, bijna niemand accepteert lires.'Majesteus waren de Alpen aan Carlo voorbij gegleden. In Basel had de portier van een smoezelig hotelletje zijn Italiaanse lires mokkend geaccepteerd. 's Ochtends om zeven uur had hij de eerste trein naar Keulen genomen. In die uren was het landschap langzaam overgegaan van dorgeel in frisgroen. Op elk station had hij de veranderingen gevoeld. De wind werd koeler. De lucht scherper. De mensen rustiger.Afgepeigerd zocht de Italiaan naar een lege zitplaats in het boemeltje tussen Münster en Leer. Ergens meende hij dat een blonde jongen hem met zijn grijnzende blik al een tijdje volgde. Hij was te moe om terug te kijken. Of erover na te denken. Traag sjokte hij met zijn zware leren versleten koffer langs de wagons. Opeens griste de jongen zijn koffer uit zijn handen en sprong de trein in. Met het hart in de keel sprong Carlo achter hem aan naar binnen. Er was nergens plek. Achterin de coupé wachtte de jongen grijnzend bij het balkon. Daar plaatste hij de koffer tegen de muur en stak zijn hand uit. De jongen miste een tand, constateerde Carlo en haalde 100 lire uit de envelop in zijn binnenzak. Met grote ogen keek de Duitser naar het bedrag, en naar de stapel biljetten in de envelop. Carlo bedacht zich dat de jongen waarschijnlijk een paar Duitse muntstukken wilde. Maar hij was al weg. Doodmoe liet de Italiaan zich op zijn koffer zakken, en dommelde hangend tegen de muur, op het ritme van de vertrokken trein, in een diepe dromeloze slaap.Zo kwam Carlo Carrero op dinsdagavond 18 april 1967 tegen negen uur geradbraakt aan op het station van het Duitse stadje Leer. Nog maar 70 kilometer verwijderd van zijn geliefde broer Paolo. Moe maar opgetogen herkende hij in het schema bij de balie bestemming Groningen. 'Olanda?' vroeg hij, wijzend op de plaatsnaam. De man achter de balie knikte onzeker, en mompelde met een vreemd accent 'Holland'. Dat klonk als 'Olanda' bedacht Carlo en stak één vinger omhoog, waarop de spoorwegbeamte een treinkaartje naar hem op de balie schoof. Het stond er echt. 'Groningen'. Hij was bijna bij zijn broer. Blij tastte hij in zijn binnenzak naar zijn envelop met geld.Maar waar hij ook voelde, de envelop zat er niet meer.Deel 1 lees je hier Op 21 augustus lees je op deze plek het slot.Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter