Nomineer nu jouw Schierste Grunneger Noam

Al jaren gaat RTV Noord op zoek naar het Schierste Grunneger Woord. Het woord van 2017 is 'Sjomp'.

Nu gaan we op zoek naar de Schierste Grunneger Noam. Je kan vanaf nu je suggesties doorgeven via onderstaand formulier, nomineren kan nog de hele week. De stembus sluit vrijdag 18 augustus om 12:00 uur 's middags.Maandag 21 augustus worden twee mannennamen en twee vrouwennamen bekend gemaakt die kans maken op de titel.Heb jij een schiere grunneger noam? Of ken je (iemand met) een naam die typisch Gronings is? Nomineer de naam dan hier!