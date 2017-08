Mahi: 'Ik ben weer topfit'

'Ik ben weer topfit en scherp', zegt FC Groningen-speler Mimoun Mahi. In het begin van de voorbereidingen liet hij geen sterk spel zien, maar nu staat hij er weer.

Mahi heeft veel aan zijn hoofd gehad de laatste tijd. Afgelopen winter kon hij naar het Engelse Fullham, maar FC Groningen hield toen de transfer van 3,3 miljoen tegen.In juli werd Mahi gebeld door de Turkse club Trabzonspor. De speler had wel oren naar een Turks avontuur, maar de club heeft zich niet gemeld bij de FC.'Er speelden veel dingen in mijn hoofd. Ik ben ook drie weken later aangesloten bij de selectie. Maar nu ben ik weer goed bezig en ben ik klaar voor zondag tegen Heerenveen.'De speler wil weer alles voor de club geven. 'Deze club heeft mij heel veel gegeven. Ik probeer weer mijn best te doen. Het knopje is omgedraaid.'De onzekerheid is weg bij Mahi. 'Al moet ik nog een half jaar of een jaar bij FC Groningen blijven, voor mij is het geen probleem. Het is een mooie, grote club en ik ontwikkel mij nog iedere dag.'