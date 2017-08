Zwemschoolhoudster blijft strijdbaar in aanloop naar mogelijke sluiting zwembad

'We zijn heel druk bezig om het voor elkaar te krijgen', zegt zwemschoolhoudster Henny de Groot. Het zwembad in vakantiepark Emslandermeer dreigt uiterlijk 1 november te moeten sluiten. De Groot wil nog niet denken aan stoppen. 'Maar met mijn zwemschool alleen kan het niet. We hebben hiervoor echt meerdere partijen nodig'.

Het is niet de eerste keer dat het zwembad met sluiting wordt bedreigd. 'Vier jaar geleden heb ik in dezelfde situatie gezeten. Toen dacht ik: dit gaat me echt niet gebeuren. Maar het is toen wel gebeurd. Gelukkig heb ik toen de kans gekregen om het zwembad weer open te krijgen'.En nu dreigt dus wederom sluiting. De huidige eigenaar wil van het zwembad af, omdat het teveel geld kost. Zwemschoolhoudster De Groot kon het bad overnemen, maar koos ervoor dat niet te doen. 'We waren al ver in de gesprekken, maar de stichting wilde bepaalde voorwaarden pas bekendmaken nadat ik mijn handtekening had gezet. Dat ga ik natuurlijk niet doen'.De hele situatie doet veel met De Groot. 'Mijn hart ligt hier bij Parc Emslandermeer en ik ben hier achter het zwembad geboren. Het is niet dat ik hier rijk van word. Ik voel me hier erg betrokken en ik hoop dat we kunnen doorgaan. Dat het kan blijven'.Volgende week is er weer een gesprek met een aantal partijen. Een van die partijen is de Stichting Belangen Eigenaren Parc Emslandermeer (SBPE). Maar de zwemschoolhoudster hoopt ook de gemeente Vlagtwedde aan tafel te krijgen. 'Als alle partijen de schouders eronder zetten ben ik van mening dat we met zijn allen een overdekt zwembad in Vlagtwedde kunnen behouden'.De gemeente Vlagtwedde heeft overigens laten weten nog geen uitnodiging voor een overleg te hebben ontvangen. Mocht dit alsnog komen, dan kan de gemeente er pas midden september op reageren. Dan is verantwoordelijk wethouder Giny Luth terug van vakantie.