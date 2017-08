Codrington: 'Team ook kansrijk zonder Martina'

Giovanni Codrington duwt een winkelwagentje voor zich uit op de atletiekbaan in Nijmegen. De inhoud: een hark, een bezem, een flesje water en rolmaat. Sinds twee jaar traint de Groninger talentvolle atleten van de plaatselijke atletiekvereniging.

Deze middag is er vanwege de vakantie maar één atlete op komen dagen. Codrington geeft een soort privétraining. Eerst wat loopoefeningen, later bij de verspringbak. De sprinter van Groningen Atletiek geeft de nodige tips, met een brede grijns op zijn gezicht en gedachten al een beetje in het Olympisch Stadion in Londen.Het is juist de dag waarop bekend wordt dat Churandy Martina niet meedoet aan de WK Atletiek. De vaandeldrager van de Nederlandse sprint is geblesseerd. De estafetteploeg op de 100 meter is daardoor flink verzwakt.Maar niets is onmogelijk vindt Codrinton. 'Twee jaar geleden in Berlijn lukte het ook zonder Churandy om de finale te halen. Zelf was ik er toen ook niet bij. Dus we maken heus wel kans.' vertelt Codrington. Een paar weken geleden won hij voor het eerst de Nederlandse titel in de buitenlucht. Indoor was hem dat al twee keer gelukt. 'Dat gaf een flinke boost om door te gaan.'Dat is ook meteen het hoogtepunt van zijn seizoen. In april kreeg ook hij te maken met blessureleed. De achillespezen begonnen weer op te spelen. 'Ik liep 10.1, weliswaar met teveel rugwind. En dan raak je weer geblesseerd aan je achillespees. En dan denk je van: niet alweer. De klachten zijn nog steeds niet helemaal verdwenen, maar er is mee te lopen.'Het zal ook moeten want Codrington is met al z'n ervaring van Olympische Spelen, WK's en EK's nu de beoogd leider van de het estafetteteam. Zelf wil ie daar niet echt aan. 'Iedereen zal de kar moeten trekken, maar dat moet je altijd doen. Churandy was een uitzondering, iemand die onder de tien seconden kan lopen. We hebben het al vaak genoeg laten zien, en dat gaan we in Londen ook weer doen.'