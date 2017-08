'Ik zie het somber in voor SC Heerenveen tegen de FC'

Hoe gaat SC Heerenveen het zondag doen in de derby van het Noorden tegen FC Groningen? Sportverslaggever Roelof de Vries van Omrop Fryslân ziet het somber in. Somber voor Heerenveen, welteverstaan.

De Friezen zijn er verre van klaar voor, speculeert hij. 'De wedstrijd had beter twee weken later kunnen zijn.'De ploeg trainde laatst achter gesloten deuren, zoals het af en toe doet bij belangrijke wedstrijden. 'Laten we het er dan maar op houden dat ze deze als zodanig beschouwen.'Het wordt hoe dan ook spannend en onvoorspelbaar, zegt De Vries.'Ik ga ervan uit dat SC Heerenveen aanvallend zal spelen, met veel initiatief. De druk is hoog.'Beide clubs verkochten deze zomer enkele spelers en haalden nieuwe talenten. 'Eerlijk gezegd denk ik dat Groningen beter heeft ingekocht', besluit De Vries.