Dierenambulance Groningen loopt op tenen door hoge werkdruk

Personeel van Dierenambulance Groningen heeft te maken met een steeds hogere werkdruk. Het aantal dode dieren stijgt met tientallen per maand, maar het aantal vrijwilligers stijgt niet mee. Vrijwilligers bereiken hun limiet, net als de twee dienstauto's.

Uit cijfers van Dierenambulance Groningen blijkt dat het aantal dode dieren stijgt. In januari 2016 kreeg de vereniging te maken met 73 dode dieren, een jaar later is dat aantal gestegen naar 123. 'Ik schrok vooral van de cijfers van juli', zegt manager André Nijdam. 'Vorig jaar hadden wij 129 dode dieren in die maand, dit jaar is dat 183.'Volgens Nijdam heeft de stijging van het aantal dode dieren een aantal oorzaken. 'De stad wordt uitgebreid met extra wijken waardoor wilde dieren als vogels, konijnen en marters in het gedrang komen. Daarnaast doen de flora en fauna het goed. Het resultaat daarvan is dat er meer dieren zijn die de weg oversteken.'De dierenambulance heeft twee auto's waarmee rondgereden wordt. In het contract met autobedrijf Bockhoudt staat dat een dienstauto maximaal 60.000 kilometer per jaar mag rijden. Volgens Nijdam gaan beide auto's daar dit jaar overheen. 'Wij hebben de auto's nu twee jaar. Daar mag eind december dus maximaal 120.000 kilometer mee gereden zijn. Op dit moment staat de teller van beide auto's al op 110.000 kilometer. Het kan niet anders dan dat wij meer gaan rijden dan contractueel is toegestaan.'Zodra de dienstauto's over die limiet gaan, worden extra kosten gemaakt. In het contract tussen de dierenambulance en het autobedrijf staat dat bij overschrijding per kilometer bijbetaald moet worden. De dierenambulance moet dus alvast rekening houden met een extra kostenpost eind dit jaar.Het is uniek dat de dierenambulance Groningen zo veel kilometers maakt. Sinds de oprichting in 1979 heeft een dienstauto nog nooit meer gereden dan 60.000 kilometer in een jaar.De dierenambulance Groningen rijdt in Bedum, Eemsmond, Groningen, Haren, Marum, een deel van Noordenveld, Ten Boer en Tynaarlo.