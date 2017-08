'Wij zitten op de gasbel, maar in Amsterdam krijgen ze subsidie'

'Dit liekt helemoal naargens op.' Ondernemer Willem de Winter uit Loppersum is knap pissig.

Uit protest tegen alle problemen rond de gaswinning in Groningen heeft hij afscheid genomen van zijn gasaansluiting. En dat levert hem een 'cadeautje' op van netbeheerder Enexis in de vorm van een rekening van 655 euro en 6 cent.De Winter is daar al slecht over te spreken, maar ontploft pas echt als hij de berichten leest over de premie die de gemeente Amsterdam wil geven aan mensen die breken met gas. Die krijgen daarvoor een subsidie van maximaal vijfduizend euro. En ook nog eens achtduizend euro als ze hun stroom duurzaam opwekken.En dat steekt Winter. 'Ik ben daar zeer verbolgen over. Wij zitten hier boven op de gasbel en moeten er dik voor betalen. En zij daar in Amsterdam krijgen enorme bedragen aan subsidie. Geld dat indirect via Den Haag uit onze Groningse bodem komt.'Zijn dak staat vol zonnepanelen, koken gebeurt elektrisch en zijn centrale verwarming is gekoppeld aan een houtgestookte pelletkachel. 'Ik heb het gascontract met Essent opgezegd. Geen probleem. Maar vervolgens blijkt dat er nog wel betaald moet worden aan Enexis. Daar begrijp ik niets van.'Een woordvoerder van de netbeheerder laat weten dat het hierbij gaat om de 'reële kosten' voor het verwijderen van de gasaansluiting. Daar moeten monteurs voor uitrukken. En daar zitten die kosten in, aldus de woordvoerder. 'En wij zijn zeker niet de duurste netbeheerder op dit gebied.'Overigens is er ook nog een lager tarief van 120 euro. Dat wordt in rekening gebracht als de aansluiting wordt afgetopt, zodat het later weer in ere kan worden hersteld. In dat geval moet er nog wel maandelijks vastrecht betaald worden.Daar zit De Winter niet op te wachten. 'Ik wil er definitief van af, maar vind die 655 euro veel te hoog. Ik hoor van alle kanten dat ze met twee man komen en binnen een uur klaar zijn. De 655 euro die je daar voor moet betalen slaat nergens op.'De ondernemer laat het er niet bij zitten. 'Ik heb inmiddels mijn rechtsbijstandsverzekering aangesproken. Ik ga hier werk van maken. Dit pik ik niet.'Uit cijfers van Enexis blijkt dat nog geen grote groepen de gasaansluiting laten verwijderen. Dat waren er vorig jaar 3200 en tot nu toe dit jaar ruim tweeduizend in het gebied van de netbeheerder. 'Het loopt nog niet storm,' concludeert de woordvoerder van Enexis.