Noord Vandaag: Is FC Groningen klaar voor het nieuwe seizoen?

Komende weekend begint de eredivisie. FC Groningen speelt thuis tegen Heerenveen. Het vorige seizoen kende Groningen een valse start tegen Feyenoord toen met 0-5 werd verloren. Speelt dat nog mee in de hoofden van de spelers? Dat – en meer – in Noord Vandaag.

FC Groningen heeft een aantal versterkingen gehaald, maar is de selectie sterk genoeg om dit seizoen potten te breken? En vertrekken er ook nog spelers voor het sluiten van de transfermarkt? Kortom, wat voor seizoen gaat het worden voor de FC?Aan tafel vertelt aanvoerder van FC Groningen Sergio Padt over het afgelopen seizoen, zijn toekomstplannen en meer.Bethlehem, Spitsbergen, Bombay en Polen: het zijn enkele van de 'buitenlandse' plaatsnamen die in onze provincie voorkomen. Maar hoe zijn die namen eigenlijk ontstaan? Die vraag staat de komende tijd centraal in een aantal reportages in Noord Vandaag.'Vaak komt het bijvoorbeeld omdat de mensen die er woonden bijvoorbeeld een mooie herinnering hadden aan die plaats in het buitenland', zegt Reint Wobbes, kenner van de Groninger cultuur en historie.Een weekje vakantie voor kinderen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij. Dat organiseert Stichting de Toverboom uit Hoogezand-Sappemeer. Helemaal gratis, bij Centrum de Badde in Hoogezand. De kinderen mogen spelen en plezier hebben tot ze niet meer kunnen.Er zijn verschillende activiteiten, van knutselen tot een kampvuur. En als de kinderen met bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS willen, mogen ze met elkaar gaan voetballen op het opblaasbare voetbalveld. 'Als ze zin hebben, want we proberen elke keer te doen wat de kinderen graag willen', zegt initiatiefneemster Rebecca Albers.- Bij de schietpartij in Beerta afgelopen woensdagavond is geen echt pistool gebruikt. Dat zegt de recherche, die de zaak onderzoekt. Het is nog niet bekend om wat voor wapen het wel gaat.- Een kroeg ombouwen tot een 'koffiehuus en stoetjessmeerderij' voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dat wil stichting 'Eem Aans'. Maar de kosten vallen toch wat hoger uit de verwacht.- Het zwembad bij vakantiepark Emslandermeer in Vlagtwedde dreigt te moeten sluiten. De huidige eigenaren van het park vinden het bad te duur en willen er van af.- Morgen komt de tweede Groninger atleet in actie bij het WK Atletiek in Londen. Thijmen Kupers trok zich door een blessure terug voor de halve finale van de 800 meter. Giovanni Codrington komt aan de start in de vier keer honderd meter estafette.- Stichting de Toverboom organiseert voor het eerst een vakantieweek voor kinderen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij. In Hoogezand mogen de kinderen spelen zoveel ze willen en zijn ze eventjes weg van huis.Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.