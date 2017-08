Gewonde met ademhalingsklachten door brand

(Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

Bij een woningbrand aan de Westindischekade in de stad Groningen is een gewonde gevallen. De brand woedde in de keuken van de woning.

De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de brand door een pannetje op het vuur. De gewonde is met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht.