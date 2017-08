NAM vraagt burgemeester tweet te corrigeren; zij weigert

Een opmerkelijke discussie op Twitter vrijdag. De NAM vraagt burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond om een tweet over verjaring te corrigieren. Zij weigert dat en is verbaasd over het verzoek van de NAM.

Eerder deze week plaatste de NAM een verklaring waarin het bedrijf zegt geen beroep te doen op verjaring van fysieke schades door de aardbeving in Huizinge. Op 16 augustus is het vijf jaar geleden dat de aardbeving van 3.6 op de schaal van Richter plaatsvond. Schades door die aardbeving dreigen na die datum te verjaren.Het begint met een tweet waarin Van Beek zegt dat het een gemiste kans is van de NAM om af te zien van verjaring van alle geleden schade.De NAM citeert de tweet van Van Beek en zegt dat deze 'feitelijk onjuist' is. Vervolgens vraagt de NAM of de burgemeester dit wil corrigeren en sluit de tweet af met: 'Bij voorbaat dank.'Van Beek zegt tegen RTV Noord: 'Ik ben echt verbaasd over dit verzoek van de NAM. Het zou de NAM gesierd hebben als zij zich niet zou beroepen op verjaring van alle soorten schade.''Mijn opvatting is dat de NAM verantwoordelijk én aansprakelijk is en blijft voor alle geleden schade. Nu lijkt het uit te gaan lopen op juridische spellen en daar heb je niks aan', besluit Van Beek.Een woordvoerder van de NAM zegt: 'De NAM en de NCG zeggen in principe hetzelfde over verjaring. Voor fysieke schades die zijn gemeld bij het CVW of de NAM hoeft geen stuitingsbrief worden gestuurd. Daarom klopt de tweet van mevrouw Van Beek dat wij hadden kunnen/moeten afzien van verjaring van alle geleden schade niet.'Op Twitter wordt met verbazing gereageerd op het verzoek van de NAM. Mensen vragen zich vooral af wat er mis is met de tweet van Van Beek.