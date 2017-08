Dit weekend in Groningen: Historische Dagen, oldtimers en meer

Wat je ook wil doen dit weekend: dikke kans dat het kan in Groningen. Van terug in de tijd, tot dansen op techno. Dit kan je in eigen provincie doen in het weekend van 12 en 13 augustus.

De borg Verhildersum in Leens brengt dit weekend weer het historische Groninger plattelandsleven tot leven. Haal nostalgisch herinneringen op tijdens de Historische Dagen op Landgoed Verhildersum in Leens.Zaterdag en zondag is het de tiende keer dat het evenement plaatsvindt. Een kaartje voor volwassen kost 8,50 euro. Kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen voor 2 euro naar binnen.Winsum was vroeger een belangrijke handelsplaats in de Ommelanden. Vele wegen en vaarwegen rondom Winsum getuigen daar nog van. De fietstocht gaat dan ook over dat soort wegen. Tijdens de fietstocht wordt uitleg gegeven door het Groninger Landschap. Deelname is gratis, maar je moet je aanmelden via de website De zevende editie van het dancefestival Paradigm in Stad. Op het Suikerunieterrein zijn tientallen techno- en houseartiesten te vinden, maar er is ook ruimte voor creativiteit. Er zijn massages, yoga, workshops en colleges.Voor bezoekers is het waarschijnlijk genieten, maar voor omwonenden iets minder leuk: de harde bass. Er zijn dit jaar maatregelen genomen om geluidsoverlast tegen te gaan. Het festival is vrijdag al begonnen en gaat door tot zondagnacht. Bekijk de line-up hier . Een kaartje voor het hele weekend kost 70 euro.Na vijftien jaar afwezigheid organiseren de Oldtimer Vrienden Beerta weer een Oldtimertreffen. Er is muziek, een vlooienmarkt en een onderdelenmarkt. De organisatie is nog op zoek naar meer deelnemers voor de onderdelenmarkt. Aanmelden kan bij de Oldtimer Vrienden Beerta De eerste speelronde van de 61ste eredivisie begint dit weekend weer. FC Groningen speelt tegen SC Heerenveen. Om 16:45 is de aftrap in het Noordlease stadion voor de Derby van het Noorden.Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis: Padt; Te Wierik, Reijnen, Larsen, Warmerdam; Bacuna, Jenssen; Drost, Mahi, Doan; Veldwijk.Volg de wedstrijd live bij Radio Noord vanaf 16:00. Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de site. Voorafgaand en na afloop peilen we de stemming op Facebook Live.Ga je de provincie uit richting het zuiden met de trein? Houd er dan rekening mee dat er geen treinen rijden tussen Groningen en Assen. Ook de treinen richting Hoogezand rijden niet vanaf Groningen. Werkzaamheden zijn zondagnacht klaar.