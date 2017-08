F-16's gaan oefenen boven Marnewaard

F16's gaan van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 1 september oefenen boven Marnewaard. De vluchten vinden plaats in de ochtend en middag.

Het gaat om ongeveer acht toestellen die afkomstig zijn van de vliegbasis Leeuwarden. Apache gevechtshelikopters uit Gilze-Rijen nemen de laatste twee dagen ook deel aan de oefening.De cursisten beoefenen aanvallen op gronddoelen. In een simulatie schakelen de vliegers vijandelijke raketsystemen uit. Hierbij werken de jachtvliegtuigen zelfstandig of in overleg met andere onderdelen van Defensie.'We hebben de afgelopen jaren als luchtmacht veel ervaring opgedaan in conflictgebieden zoals Afghanistan en Irak. Het is essentieel voor de kwaliteit van onze vliegers dat we deze ervaring doorgeven aan onze jongere collega's', vertelt een van de instructeurs van de training.Over de minimum hoogte van de oefening boven Marnewaard is niets bekend. F16's laten boven Marnewaard hun kunsten zien (2014) F-16 maakt foto's van Groningse dijken (2012)