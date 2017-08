Modelvliegers mogen blijven op hun droombaan

Ze kunnen opgelucht ademhalen, de leden van de Modelvliegclub Ter Apel. Ze mogen hun vliegtuigen nog vijf jaar laten opstijgen op hun droombaan, net achter de Avebe-fabriek.

Begin dit jaar maakten de tachtig leden van de club zich grote zorgen over het voortbestaan van de club. De huurovereenkomst met de boer liep af, en hij wilde het land terug.Maar daar kwam verandering in. 'De huurbaas belde afgelopen week. Plots mogen we het veld nog vijf jaar huren, maar van de details weet ik nog niets', zegt voorzitter Ruud Manning.Manning kan zijn geluk niet op. 'Of ik blij ben? Wat dacht je! Dit is gewoon de beste plek, de mooiste van heel Nederland', zegt de voorzitter.De zoektocht naar een ander veld verliep moeilijk. Milieuwetgeving speelde de club parten. Daardoor mogen boeren maar een bepaald aantal stuks vee per hectare grond houden. En dus kunnen ze dat niet verhuren aan de hobbyisten.De zoektocht naar een nieuw vliegveld is nog niet voorbij. 'Vijf jaar is zo over, drie keer hoesten en 't is 2022 dus we moeten blijven zoeken.'Veel goede hoop heeft Manning niet. 'De afgelopen tijd hebben we verschillende aanbiedingen gekregen maar geen enkele is goed genoeg. De eisen zijn dan ook hoog: geen bomen of woonwijk in de buurt en als het kan ook een gunstige ligging ten opzichte van de zon. 'Anders kunnen we kleuren van de modellen niet zien'.Zaterdag stijgen de liefhebbers waarschijnlijk niet op. 'Ik zet altijd een pot koffie, maar het kan zijn dat er niemand komt met druilerig weer als dit.'