Jeroen Boer zwaait af als voorzitter Zeehondencrèche EemsDelta

Zeehondenopvang EemsDelta uit Termunten moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige preses Jeroen Boer stopt er namelijk mee.

Volgens Boer draait de crèche nu goed en is er ruimte voor een opvolger. De voorzitter vindt dat de werkzaamheden voor de opvang een te grote wissel trekken op zijn gezin.'Mijn dochter van twee jaar verdient een vader die na zijn werk thuis komt en tijd voor haar heeft', laat hij weten.De stichting begon in 2014 en was vanaf het begin omstreden. Boer streed voor het bestaan van de crèche, die uiteindelijk een tijdelijke vergunning kreeg van de gemeente Delfzijl.Boer heeft er vertrouwen in dat de opvang zich doorontwikkelt tot een professioneel opvangcentrum. 'Het is tijd om het stokje over te dragen. Tijd voor een voorzitter die met een nieuwe blik en vol energie de stichting verder helpt.'