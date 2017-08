Codrington niet naar finale met estafetteteam

Giovanni Codrington van Groningen Atletiek is met het mannenestafetteteam uitgeschakeld in de halve finale 4x100 meter bij het WK Atletiek in London.

Het kwartet met Giovanni Codrington, Hensley Paulina, Liemarvin Bonevacia en Taymir Burnet, eindigde als zesde in de eerste serie. De tijd van 38,66 was niet genoeg voor een plek in de finale.De Nederlandse sprintploeg miste de geblesseerde Churandy Martina en misten snelheid. Door het ontbreken van Martina was Codrington met al zijn ervaring van Olympische Spelen, WK's en EK's de meest ervaren loper van het estafetteteam.'Als Churandy erbij was hadden we kunnen denken aan een bronzen medaille, of een makkelijke top vijf', zei Codrington vrijdag nog tegen RTV Noord.