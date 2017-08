FC Groningen hoopt vrouwenelftal naar Groningen te halen

FC Groningen heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om het Nederlands vrouwenelftal naar Groningen te halen. Daar is in Zeist positief op gereageerd, zegt directeur Hans Nijland.

'Het gaat om een officieel verzoek voor één van de WK-kwalificatiewedstrijden. Er is nog geen toezegging, maar de lobby is begonnen', aldus de directeur.Doordat het team vorige week Europees kampioen werd, is de populariteit van vrouwenvoetbal naar ongekende hoogten gestegen. FC Groningen probeert daar op deze manier aan bij te dragen.Nijland noemt het geen pleister op de wonde voor de vele mensen die graag willen dat FC Groningen een damesteam begint: 'Nee hoor. We hebben enorm genoten van het team. We gaan ons maximaal inspannen om ze hier heen te krijgen.''Dat wij zelf geen team beginnen, heeft financiële redenen. Maar ons standpunt is inmiddels wel bekend', vervolgt hij.Feyenoord heeft vergelijkbare standpunten als FC Groningen, maar begint wel met een paar meisjesteam in de jeugd, die mogelijk kunnen uitgroeien tot een volwassenenteam. Toch is die constructie nooit een overweging geweest voor Nijland.'Elke club doet het op zijn eigen manier. Wij geven bijvoorbeeld clinics voor meiden en vrouwen bij amateurverenigingen. Dat deden we overigens ook al voor het succesvolle EK van de Oranje dames.'De directeur verwacht binnen een paar weken duidelijkheid van de KNVB. De kwalificatiewedstrijden van de Leeuwinnen voor het WK in 2019 beginnen in oktober.