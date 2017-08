VOA-agenten mogen wapen en uniform houden

Agenten die bij de Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie werken, mogen hun wapen en uniform houden. De korpsleiding wilde de agenten vanaf 1 januari 2019 ontwapenen en hun uniform afnemen, maar daar gaat nu een streep doorheen.

Het plan stuitte op veel verzet van de ondernemingsraad van de politie-eenheid Noord-Nederland en de politievakbonden. 'Als je ze hun uniform en wapen afneemt, dan ontneem je een deel van hun identiteit', zegt Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB).Na een ongeluk doet de VOA onderzoek naar de oorzaak. De dienst valt sinds de vorming van de nationale politie onder Forensische Opsporing en telt landelijk zo'n 1.500 leden. In Noord-Nederland zitten ruim twintig agenten bij de VOA.Een deel van de dienst draagt geen wapen, omdat ze techneuten zijn die van buitenaf komen en geen politieopleiding hebben gevolgd. 'Je hebt geen wapen nodig voor de technische inspectie van een auto', zegt Springer.De korpsleiding wilde daarom de bewapening en de uniformen gelijk trekken. Maar veel VOA-agenten zien het niet zitten om een standaarduniform te dragen en hun wapen in te leveren. De ondernemingsraad van de politie-eenheid Noord-Nederland schreef daarom een advies aan de korpsleiding om van de plannen af te zien.'In deze tijden van terreur is het onwenselijk dat agenten hun wapen moeten inleveren', zegt or-voorzitter Edwin Jongedijk. Daarnaast schieten de VOA's ook wel eens hun collega's te hulp bij het reguliere politiewerk. 'Het is voor de surveillerende agenten in Noord-Nederland fijn om te weten dat hun collega's bewapend zijn.'Ondanks de interne weerstand, zag het er begin deze zomer nog naar uit dat de korpsleiding de ontwapening toch door zou zetten. Tot de VOA's deze week een mail ontvangen waarin stond dat ze hun wapen en uniform mogen houden. 'Ik denk dat de korpsleiding uiteindelijk hun gezonde verstand heeft gebruikt', zegt Jongedijk.Maar, er zit nog wel een addertje onder het gras. De afspraak geldt alleen voor huidige VOA-agenten die een uniform en wapen bezitten. 'We hebben met de korpsleiding afgesproken een uitsterfbeleid te hanteren', zegt Jongedijk. Dit betekent dat nieuwe VOA-leden alsnog hun wapen en uniform moeten inleveren.Volgens Springer heeft dat gevolgen voor de capaciteit van de politie, omdat nieuwelingen andere geweldsbevoegdheden krijgen dan de huidige VOA's. 'Dit betekent dat de politie in de toekomst bij een ongeluk meer agenten moet inzetten voor de bescherming van de VOA's. Nu kunnen ze zichzelf nog beschermen, maar de nieuwelingen kunnen dat straks niet meer', zegt Springer.Desondanks zijn Jongedijk en Springer blij met het resultaat. 'Hoe de politie dat capaciteitsprobleem oplost is aan hun. Voor ons is het belangrijkste dat de huidige agenten hun wapen en uniform mogen houden en dat de nieuwelingen hun werk veilig kunnen doen', zegt Springer. Jongedijk durft zelfs voorzichtig van een 'succesje' te spreken. 'Mijn eerste reactie is dat ik tevreden ben en ik denk dat de rest van de VOA-leden hier ook mee kunnen leven.'