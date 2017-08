Dit is het cijfer van de supporters aan de FC

De eerste wedstrijd zit erop. De FC speelde gelijk tegen sc Heerenveen in de Derby van het Noorden.

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na de eerste wedstrijd is een voldoende: 6.Volgende week vragen we jullie opnieuw om jullie mening. De FC neemt het dan in Amsterdam op tegen Ajax.