Wat vind jij? Geef een cijfer aan de FC

De eerste wedstrijd zit erop. De FC speelde gelijk tegen sc Heerenveen in de Derby van het Noorden.

Wat vind jij van de FC? Geef dit seizoen je cijfer aan FC Groningen. Je kunt een cijfer geven van een één: 'Stekker eruit. Wordt nooit wat', tot een tien: 'Kon minder!'Na 20.00 uur sluiten we de poll en berekenen we het gemiddelde cijfer dat jullie hebben gegeven aan de FC. Let op: je geeft een cijfer aan de prestatie van de FC, niet aan de wedstrijd an sich.