Geldinzamelingsactie voor vrouw die aan borstkanker lijdt is geslaagd

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

De afgelopen weken is in Marum een geldinzamelingsactie gehouden voor de zieke Tamara Postema, die lijdt aan borstkanker. In totaal is er ruim 15.000 euro opgehaald en daarmee is de actie geslaagd. Ze wil samen met haar ouders familie gaan opzoeken in Canada.





Blij

Tamara: 'Ik ben blij dat de inzamelingsactie zo snel is gegaan.' Haar vader Freddy is ook blij dat de actie zo snel is gelukt: 'Je weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Daarom willen we dit jaar nog naar Canada. Dertien jaar geleden zijn er met het hele gezin ook geweest en we willen het graag nog een keer met zijn allen doen.'







Georganiseerd door vriendinnen

De inzamelingsactie was georganiseerd door Patricia Gooijert en Esther Renkema, twee vriendinnen van Tamara. 'Tamara is een hele goede vriendin, ik ken haar al vanaf de basisschool', zei Patricia eerder.



De familie vertrekt waarschijnlijk in oktober



Lees ook:

- Geldinzamelingsactie voor vrouw die aan borstkanker lijdt

- Expeditie Grunnen: De laatste wens van Tamara In Marum werden in juli verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zijn auto's gewassen, was er een luchtkussen aanwezig en koffie met koek. Ook werden broodjes hamburger verkocht.Tamara: 'Ik ben blij dat de inzamelingsactie zo snel is gegaan.' Haar vader Freddy is ook blij dat de actie zo snel is gelukt: 'Je weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Daarom willen we dit jaar nog naar Canada. Dertien jaar geleden zijn er met het hele gezin ook geweest en we willen het graag nog een keer met zijn allen doen.'De inzamelingsactie was georganiseerd door Patricia Gooijert en Esther Renkema, twee vriendinnen van Tamara. 'Tamara is een hele goede vriendin, ik ken haar al vanaf de basisschool', zei Patricia eerder.De familie vertrekt waarschijnlijk in oktober