Poep van Paradigm wordt gebruikt om clubhuis te verwarmen

Dancefestival Paradigm in Stad is vrijdagavond begonnen. Tot en met zondag wordt er non-stop gedanst op techno muziek. De organisatie heeft dit jaar speciale maatregelen genomen om geluidsoverlast tegen te gaan. Ook met de toiletten is iets bijzonders aan de hand.

'We hebben gisteren een heel mooi feestje gehad', verteld Joke Schapen van de organisatie over de eerste dag van het evenement. 'Bezoekers zijn heel enthousiast. We hebben het mainstage dichtgelaten, zodat de drukte geconcentreerd werd op een deel van het terrein. Daardoor werd de sfeer knusser en intiemer.''Bij festivals denk je aan dixies, dat is vaak heel praktisch. In het buitenland zagen we evenementen met een composttoilet. Dat wilden we hier ook. Onze eigen medewerkers hebben moestuinen voor eigen verbruik. We zijn aan het experimenteren of we poep van festivalgangers kunnen gebruiken als compost', zegt Schapen.'De poep wordt opgevangen in kliko's onder composttoiletten. Dat zetten we een of twee jaar apart. Van het composten komt warmte af. We gaan kijken of we dat kunnen gebruiken om in de toekomst ons nieuwe clubgebouw te verwarmen.''Vorig jaar hebben we ongeveer tweehonderd klachten gekregen van mensen die geluidsoverlast ervaarden. Dat zijn echt heel veel. Dit jaar wilden we daar iets aan doen. We wilden een compromis sluiten waarin omwonenden geen last hebben van het evenement, maar bezoekers wel een goede geluidservaring hebben', verteld Schapen.'We hebben een speciaal bedrijf ingeschakeld om te kijken hoe we de speakers het beste kunnen opstellen. Omdat er nu twee speakers naar voren en één naar achteren staan, komt er een soort antigeluid. Ook hebben we geluidspanelen achter de speakers gezet.''We hebben vrijdagavond tien klachten gekregen. Natuurlijk is elke klacht teveel, maar ik weet niet of 0 klachten mogelijk is. Zaterdagavond gaat het nog even spannend worden als het mainstage open gaat', besluit Schapen.