Vlagtwedde vlagt: 'We hopen dat de gemeente er niet achter komt'

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het hele dorp Vlagtwedde hangt vol met Nederlandse vlaggen. Aan lantaarnpalen zijn speciale ophangpunten gemaakt. Voorbijgangers vragen zich af waarom, want het is immers geen bijzondere feestdag.

'We zaten een paar dagen geleden bij elkaar en hadden het idee om de vlag uit te hangen. Puur voor de gezelligheid. Zo simpel is het eigenlijk. Het is vakantie en dat willen we vieren', vertelt een ondernemer uit Vlagtwedde die anoniem wil blijven.



Mag niet van gemeente

'Eigenlijk willen we er geen ruchtbaarheid aan geven, want officieel mag je de vlag niet uithangen van de gemeente, tenzij er een officiële gelegenheid is. We hopen dat de gemeente er niet achter komt, want we willen de vlaggen nog zes weken laten hangen', besluit de anonieme ondernemer.