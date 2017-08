Vestingmanager Bourtange gaat met pensioen

Vesting Bourtange wordt dit weekend even helemaal teruggebracht naar de middeleeuwen. Voor vestingmanager Wubbe Schoenmaker is dit het laatste weekend in functie. Hij gaat met pensioen.

'Ik ben ooit naar Bourtange gegaan. Vanaf dat moment ben ik betrokken geweest bij de vesting. Ik nam zitting in het VVV bestuur, wat ik altijd met veel plezier heb gedaan', zegt Schoenmaker.'Toen ik begon was de vesting Bourtange best wel een bekend fenomeen. Maar als je nu kijkt is de ontwikkeling groot. In de afgelopen jaren is de verkoop van het aantal kaarten bijna verdubbelt. Het geheim is promotie. Dat iemand die in Amsterdam of Maastricht woont weet: Daar in het noorden is een vestingdorp dat Bourtange heet', vertelt Schoenmaker.'Ik stop na dit weekend. Maandag kom ik nog even terug omdat ik benieuwd ben hoe het financieel is verlopen. Dan geef ik het door aan collega's en doe ik de deur dicht. Het is het einde van een episode van 44 jaar', zegt Schoenmaker.Hij weet al wat hij volgend jaar gaat doen. 'We gaan samen op een bankje zitten en overal kritiek op geven. Dit is niet goed, dat kan beter en dat had anders gekund.'