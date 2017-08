Straatverlichting in Stad aan door storing

(Foto: Arie Hut/TV Noord)

In het westelijk deel van de stad Groningen staat de straatverlichting dit weekend overdag aan.

'Er is een storing bij Enexis. Dat bedrijf kan de storing pas na het weekend oplossen', vertelt woordvoerder Natascha van 't Hooft van de gemeente Groningen.



Veiligheid

'Als we de verlichting uit zouden zetten, is het mogelijk dat die vanavond niet meer aan gaat. Om dat te voorkomen hebben we besloten de verlichting overdag aan te laten. Dit met het oog op de veiligheid', besluit Van 't Hooft