Twij Deuntjes Am See, met Alex Vissering en Olaf Vos

Studio ZZ Zuidlaardermeer (Foto: Rieks Folgerts) Alex zingt live (Foto: Rolf Schreuder) Olaf staat klaar om te rappen, Bernard Meulman luistert kritisch (Foto: Rieks Folgerts)

Alex Vissering laat ons genieten van Willy Nelson en Olaf Vos vertelt wart er zo mooi os aan de teksten van Hans van der Lijke. En de heren zingen en rappen samen. Radio Noord, zondag tussen 10 en 12 uur

De Troebadoers - Hoelen as een wolf



Bert Hadders & de Nozems - Pekelder Waals



Hans van der Lijke - Jannes



Arnold Veeman - #Lalala



Alex Vissering - Mien schierste foto van die



Wia Buze - Kom mor op ast duurst



Guy Clark - El Coyote



Maas & Folgerts - Kom eem bie mie



DeHeleboel - Op fietse deur Grunnen



Twijde Uur:



Olaf Vos - Aaierbal



Inki & de Jonges - Dat bistoe



Led Zeppelin - Babe I’m gonna leave you



Alex Vissering & Olaf Vos - Westerwolle



Jannie & Roelof Stalknecht - In mien haart



Willie Nelson - Still not dead



Eva Waterbolk - Joapke jong



Lex Koopman - Genoadeloos



Arnold Veeman & Olaf Vos - Slim Oetdoagend



Törf - Loat mie heuren