'Kromo' verslaat Sjöström met Nederlands record

Ranomi Kromowidjojo heeft de 50 meter vlinderslag op de World Cup kortebaan in Eindhoven gewonnen. Ze tikte aan in 24,54 seconden en zette daarmee een nieuw Nederlands record.

Ze won met één honderdste van een seconde verschil van de Zweedse Sarah Sjöström., die in 24,55 seconden aantikte. Maaike de Waard uit Eindhoven werd derde met bijna een seconde verschil. Zij tikte aan in 25,46 seconden.Het vorig Nederlandse record stond op naam van Inge Dekker. Dat zette ze in 2014 met een tijd van 24,59 seconden.Donderdag kondigde Kromowidjojo aan haar loopbaan te verlengen tot en met de Spelen van Tokio in 2020. De drievoudig olympische kampioen kreeg eind vorige maand tijdens de WK in Boedapest de bevestiging dat ze zich nog met de wereldtop kan meten. Kromowidjojo won daar drie zilveren medailles en een bronzen plak.