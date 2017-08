Automobilist verliest macht over het stuur, voertuig vliegt in brand

(Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Een automobilist verloor zaterdagavond de macht over het stuur en botste tegen twee bomen, waarop auto in brand vloog. Het ongeval gebeurde op de Eesterweg in Doezum, ter hoogte van het 'Wevershuisje'.

Een alerte buurtbewoner wist het vuur de blussen. De bestuurder, een man uit het Friese Achtkarspelen, bleef nagenoeg ongedeerd. Vervoer naar het ziekenhuis bleek na onderzoek door het ter plekke gekomen ambulancepersoneel niet nodig.



De bestuurder van de auto is daarna meegenomen door de politie, omdat het

vermoeden bestond dat hij onder invloed een auto bestuurde. Zijn auto werd total loss verklaard en is inmiddels geborgen.