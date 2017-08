Voedselbank doet oproep voor inzameling van kattenvoer

Bij de Voedselbank in Veendam is dringend behoefte aan kattenvoer voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank en één of meerdere katten hebben.

Dat constateren kattenliefhebbers Els Jans en Marriët Jager. Zij zijn inmiddels een inzamelingsactie begonnen.Er zijn in Veendam zo'n driehonderd gezinnen die wekelijks een voedselpakket kunnen afhalen, en een deel van hen heeft een kat (of poes). Beide vrouwen geven aan dat het erg moeilijk is om in deze behoefte te voorzien. 'Een kat is een deel van het gezin en die doe je niet weg. In tijden van moeilijkheden brengt juist een kat veel troost', schrijft Jans.Jans is de actie begonnen en Jager, een goede vriendin, helpt haar. Onlangs kreeg het tweetal al een gulle gift van vijftig dozen met brokjes. Mocht jij ook iets willen doneren, dan kun je het afleveren aan de Sportterreinstraat 28A in Wildervank. De eerste lading met ingezameld kattenvoer gaat woensdag 23 augustus naar de voedselbank.Jans en Jager hopen dat er ook iemand is die een actie op touw wil zetten voor het inzamelen van hondenvoer voor de Voedselbank in Veendam.