Taxi duikt de bosjes in langs de Friesestraatweg

Een taxi is zondagochtend de bosjes ingereden langs de Friesestraatweg in Groningen Stad. Er raakte niemand gewond bij het ongeval.

De taxi, een Mercedes, raakte in de slip. Het voertuig knalde vervolgens tegen de vangrail en belandde in de bosjes.De hulpdiensten kwamen ter plaatse om te assisteren bij de berging. Zo heeft de brandweer takken weggezaagd. Met een kraan is de taxi uit de bosjes gehaald.De Friesestraatweg is zondagochtend gedeeltelijk afgesloten geweest.