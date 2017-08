Eén gewonde bij botsing tussen auto en touringcar op de A28

Zondagmiddag vond op de A28 in de richting van Groningen ter hoogte van Vries een aanrijding plaats. De inhaalactie van een personenauto pakte verkeerd uit.

De bestuurder van de rode Citroën C4, een vrouw, stuurde te vroeg naar rechts. Daarop raakte ze de voorkant van een touringcar en kwam hard in aanraking met de vangrail.De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd. Ze heeft verwondingen opgelopen, maar de aard ervan is niet bekend. De inzittenden van de touringcar bleven ongedeerd.Er ontstond een file ter hoogte van Vries, omdat een rijstrook werd afgesloten. De opstopping is inmiddels weer verdwenen.