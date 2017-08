Liveblog: FC Groningen - sc Heerenveen 3-3 (gesloten)

FC Groningen opent het seizoen 2017/18 met de thuiswedstrijd in het eigen Noordlease stadion tegen sc Heerenveen.

Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog of via de radio uitzending Live Beeldradio Padt; Te Wierik, Reijnen, Larsen, Warmerdam; Drost, Bacuna, Jenssen, Doan; Veldwijk, Mahi.: Hahn; Dumfries, Høegh, Van Aken, Woudenberg; Thorsby, Schaars, Kobayashi; Ødegaard, Ghoochannejhad, Zeneli.Scheidsrechter: Van Boekel#grohee