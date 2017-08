Storing verholpen: Straatverlichting Stad is weer uit

Zaterdag brandde de verlichting ook overdag (Foto: Arie Hut/TV Noord)

De straatverlichting in het westen van de stad Groningen is weer uitgezet. Er was sinds zaterdag een technische storing, waardoor de verlichting niet meer uit kon.





Lees ook: Straatverlichting in Stad aan door storing Aanvankelijk was het de bedoeling dat lantaarns het hele weekend zouden branden. Uiteindelijk heeft Enexis besloten zondagmiddag het euvel al te verhelpen.