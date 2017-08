'Groningen is een waterrijke, waanzinnige stad; ideaal voor kinderen'

'Waar neemt een vader zijn dochter mee naartoe voor haar eerste reisje naar het buitenland?' Die vraag stelde Michael Hodges van de Britse krant de Dailymail zich. De twee kwamen uit op Groningen en waren onder de indruk.

In het stuk beschrijft Hodges zijn verwondering over de 'historische universiteitsstad', getiteld: 'Het goede verborgen Nederland! Nog nooit gehoord van Groningen? Het is een waterrijke, waanzinnige stad; ideaal voor kinderen'.Bezienswaardigheden als Boekhandel Riemer, de Martinitoren, het Nederlands Stripmuseum ('enige museum in de wereld met een ingang via de McDonalds'), De Oosterpoort en de Noorderhaven springen eruit, als we Hodges moeten geloven.Zijn dochter, de zevenjarige Kitty, is vooral onder de indruk van bruggen die opengaan, want die kent ze thuis niet. Ook het Stripmuseum kan haar bekoren. Voornamelijk de tentoonstelling over Jan, Jans en de kinderen.Het tweetal verbleef in het Student Hotel, dat volgens Hodges was 'bezaaid met zitzakken'. Tot slot bleef ook de Vismarkt niet onopgemerkt. 'Een middeleeuwse markt, gespecialiseerd in haring, kaas en een grote verscheidenheid aan aardappelen.'