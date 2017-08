Sport en spel in Nieuwe Pekela: 'We hoopten stiekem op meer kinderen'

(Foto: RTV Noord)

Enkele tientallen kinderen hebben zich zondagmiddag prima vermaakt in Nieuwe Pekela. Een groep enthousiastelingen probeert voor deze groep een sport en spelmiddag te organiseren.

'Deze middag is bedoeld voor kinderen die door omstandigheden niet op vakantie kunnen', vertelt Marleen Duit namens de groep vrijwilligers. 'Wij willen ze hier dat vakantiegevoel een beetje geven.'



En dat gebeurt door middel van spellen als 'langlaufen', flessenvoetbal en bekertje schieten. De kinderen vermaken zich opperbest.



Op meer gehoopt

Ondanks de goede sfeer viel de opkomst wat tegen. 'We hebben geflyerd en veel reclame gemaakt via Facebook', zegt Duit. 'We hoopten dan ook stiekem op meer kinderen. Maar met deze groep zijn we ook tevreden.'



Opzetten van stichting

De groep vrijwilligers die opereert onder de naam Active Kids Nieuwe Pekela wil in de toekomst meer van dergelijke middagen optuigen. Daarvoor is men voornemens een stichting op te zetten. 'Op deze manier kunnen we beter donateurs werven en subsidie aanvragen', hoopt Duit.