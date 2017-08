FC Groningen knokt zich naar gelijkspel tegen Heerenveen

(Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zondag in een spectaculair duel met 3-3 gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen. De thuisploeg keek bij rust tegen een 2-0 achterstand aan, maar knokte zich in de tweede helft naar een puntendeling.

Tegengoal

Al na vijf minuten spelen kwam Heerenveen op voorsprong. Na een voorzet van Dumfries kopte Thorsby op de rand van buitenspel de 0-1 tegen de touwen. Groningen probeerde terug te komen in de wedstrijd, maar Veldwijk schoot in de 27e minuut vanuit kansrijke positie naast.



Verdubbeling

Vlak voor rust verdubbelde Heerenveen de voorsprong. Opnieuw kon Dumfries vanaf rechts voorgeven. Reza kwam achter Reijnen vandaan en leek net buitenspel te staan, maar Van Boekel telde de treffer goed: 0-2.



Terugknokken

Groningen liet het hoofd niet hangen en kwam in de 53e minuut terug in de wedstrijd. Veldwijk ging langs drie verdedigers en tikte de bal mooi in het doel. De thuisploeg bleef aanvallen, maar wist niet veel af te dwingen. Tien minuten voor tijd viel alsnog de gelijkmaker.



Strafschop

Drost kreeg een tikje van Woudenberg en Van Boekel vond het een strafschop. Mahi schoot de bal acher van der Steen en bracht daarmee de ploegen op gelijke hoogte. De FC ging op zoek naar de winnende treffer, maar het doelpunt viel aan de andere kant.



Counter

Een messcherp uitgevoerde counter van Heerenveen gooide roet in het eten. Na een aanval over verschillende schijven kwam de bal terecht bij Thorsby die met zijn tweede treffer van de middag Heerenveen opnieuw op voorsprong bracht: 2-3.



Gelijkmaker

In de 88e minuut kreeg Groningen de tweede strafschop van de middag. Van Aken hing aan het shirt van Veldwijk en trok de aanvaller van FC Groningen naar de grond. Van Boekel wees gedecideerd naar de stip. Opnieuw Mahi voltrok het vonnis feilloos: 3-3.