Padt: 'We voelen ons nu de winnaar'

'We hebben tot twee keer toe een achterstand weten recht te trekken, dan vind ik dat wij als winnaars van het veld mogen stappen.' Dat zei een euforische FC Groningen-doelman Sergio Padt na afloop van de wedstrijd zondagmiddag tegen sc Heerenveen.

In het eigen NoordLease-stadion kwam FC Groningen al snel op een 0-2 achterstand te staan. Het elftal knokte zich in de tweede helf terug. Sc Heerenveen kwam in de 86e minuut opnieuw op voorsprong, maar twee minuten later bepaalde Mahi met zijn tweede benutte penalty van de middag de eindstand op 3-3.'Vooraf wilden we gewoon winnen. Maar in de rust zaten we met onze koppies omlaag. Als je dan zo terugkomt, dan mag je heel tevreden zijn.''Ik vond dat er in de eerste helft weinig aan de hand was', zei Padt. 'Pas toen we 0-2 achterstonden, raakten we wel een beetje in de war. Dan sluipen er toch dingen in die vorig jaar zijn gebeurd. Het zit in de koppies.' Ook vindt hij dat de communicatie op het veld beter kan.Na de rust werd voor de lange bal gekozen om indruk te maken op sc Heerenveen en om het publiek mee te kregen. Volgens de aanvoerder werd het spel beter door de steun van supporters.