Kromowidjojo inspireert Australische concurrente Cate Campbell

Ranomi Kromowidjojo kan voorlopig niet zonder het zwemmen, zo gaf ze afgelopen donderdag aan, maar de zwemwereld wil haar voorlopig ook liever niet kwijt. Dat bleek zaterdag wel bij de World Cup in Eindhoven.

Zo laat de bondscoach weten erg blij te zijn dat Kromowidjojo blijft zwemmen. 'Ze is een blikvanger, ze is een kampioen, ze is een geweldige sportvrouw en ze is een inspiratie voor ons allemaal', laat Marcel Wouda weten.Iemand die geïnspireerd raakte door Kromowidjojo (26), is de Australische Cate Campbell (25). 'Ze heeft me altijd geïnspireerd. Ik zou niet zo snel zwemmen, als zij er niet was geweest', aldus de wereldkampioene op de 100 meter vrij van 2013.'Het is ook goed dat ze nog steeds persoonlijke records zwemt, zelfs nu ze ouder wordt. Ik ben dit jaar 25 geworden en ik dacht dat ik heel oud was. Dus nu ik haar persoonlijke records zie zwemmen, denk ik: Ok, het is dus nog steeds mogelijk, ik kan nog steeds snel zwemmen,' vervolgt Campbell.Campbell kon wel wat inspiratie gebruiken, na de dramatisch verlopen Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ze kwam daarna in een dip terecht en wilde even niks met zwemmen te maken hebben. Ze miste hierdoor de WK langebaan in Boedapest. Inmiddels kijkt ze weer positief vooruit.'Ik heb het wel gemist. Ik wil het graag weer opnemen tegen Ranomi en Sarah (red. Sjöström). Ze verslaan me nu nog, maar ik zou graag in de toekomst ook weer wat winnen.'Of dat in 2020 is bij de Olympische Spelen in Tokio, laat ze nog even in het midden. 'Ik weet niet of ik dat haal. Ik bekijk het per jaar, maar ik zou daar heel graag zwemmen, besluit Campbell.