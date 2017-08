'Heerlijk wedstrijdje, de FC toont veerkracht'

(Foto: RTV Noord)

'Genieten geblazen met zo'n comeback', 'vooraf voor getekend', 'terecht resultaat'. De leden van het supporterspanel hebben genoten van het 3-3 gelijkspel van hun club tegen Heerenveen. Het rapportcijfer voor de FC: een 6,9.

Sil Piek vindt het een verdiend gelijkspel. 'Terecht resultaat tegen een Heerenveen dat geen misselijke ploeg heeft. Met een lange spits als Veldwijk is het aanlokkelijk om de lange bal te spelen, daar werd in mijn ogen te snel gebruik van gemaakt.'



'Met niet gegeven penalty en bal op de paal leek het er niet in te zitten, grote klasse dat er toch nog een resultaat uit het vuur is gesleept. Op naar volgende week, zorgen dat Ajax onderaan blijft! Eindcijfer: 7.'



Na een teleurstellende eerste helft zet de FC zich volgens Jasper Kelder goed over de teleurstelling heen. 'Heerlijk wedstrijdje uiteindelijk, mooi om te zien hoe veerkrachtig het team blijkt na die zeer karige eerste helft.'



'Ze leken nog niet echt op elkaar ingespeeld en de volgende keer mogen ze van mij wel wat minder de lange bal gebruiken. Maar goed, hoe dan ook genieten geblazen met zo'n comeback! Komst van Veldwijk lijkt ook een voltreffer. Ik geef de pot een 7.'



Ook Kris Groenewold is tevreden met het eindresultaat. 'Tevreden met een punt. Vooraf voor getekend. Zoals ik zei, Groningen komt tekort ten opzichte van de concurrenten Utrecht, Heerenveen, Twente en Vitesse. Twee penals, dan moet je stil, maar vooral blij zijn. Oh ja, een cijfer..nou, vooruit. Ook een 7. Strijdlust gezien, mag beloond.'



De comeback van FC Groningen viel in de smaak bij Ronald Varwijk. 'Zo, dat was me een derby, na een zwakke eerste helft, tweede helft veel strijd en beleving gezien. Forza Groningen! Veldwijk is me een baasje hoor, speelde goed!'



'Alle tegengoals waren verdedigende slippertjes. Cijfer: een 7 maar puur op basis van tweede helft, veel strijd en beleving gezien wat een slechte eerste helft goed maakte.'



Kevin van der Laan is te spreken over de veerkracht van de FC. 'Nou met prima passie de tweede helft! Scheids begon slecht maar maakte het goed. 3-3 daarmee verdiend alles meegeteld. Te Wierik ben ik nog niet zo zeker van, wel een mooie actie. En Veerman mooi onschadelijk gemaakt. Gemiddeld cijfer zou ik 6,5 zeggen.'