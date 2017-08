AZC Ter Apel is ontruimd vanwege brand

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het asielzoekerscentrum in Ter Apel is zondagavond ontruimd vanwege brand. Alle bewoners zijn naar buiten gebracht, meldde de brandweer. Er was veel rook in het pand.

De brand was snel onder controle. Het is onduidelijk wat er precies in brand stond.