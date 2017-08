Protestboer Gommer krijgt weer melkgeld

Boer Henk Gommer uit Zevenhuizen krijgt weer geld voor zijn melk. FrieslandCampina heeft besloten de betalingen aan de melkveehouder te hervatten. Weliswaar niet voor de honderd procent, maar toch.

'Afgelopen donderdag stond opeens een vertegenwoordiger van FrieslandCampina op de stoep. Dat vond ik wel verrassend en ook wel fijn. Hij kwam er speciaal voor uit de Betuwe, dus hij heeft een eind moeten reizen'.De boodschap: Gommer krijgt 75 procent van het geld dat hij normaal voor zijn melk zou krijgen. De rest houdt de zuivelcoöperatie in en gaat in een boetepot.Gommer voert al maanden een principiële strijd met de zuivelcoöperatie. Inzet is de Kringloopwijzer. Leden van FrieslandCampina zijn verplicht hierin bij te houden hoeveel minerale afvalstoffen ze op hun bedrijf produceren.Als enige boer, die is aangesloten bij FrieslandCampina, weigert Gommer aan deze verplichting te voldoen. Hij vindt het overbodige rompslomp en bovendien fraudegevoelig.De strijd tussen Gommer en FrieslandCampina verhardde zich, toen het zuivelbedrijf weigerde nog langer zijn melk op te halen. Gommer moest toen noodgedwongen de melk in de gierput laten lopen.Later kwamen de kemphanen overeen dat de melk weer zou worden gehaald, maar dat Gommer er niets voor zou krijgen. In plaats daarvan zou het geld naar een goed doel worden overgemaakt. Inmiddels is bekend dat dit het noodlijdende Faunavisie Wildcare in Westernieland is.Maar vanaf nu kan Gommer dus weer beschikken over het grootste deel van zijn melkgeld. Hij is opgelucht, al had hij het naar eigen zeggen nog wel even volgehouden. Gommer wist zich gesteund door sympathiserende collega's, die bereid waren geld in te zamelen voor de 'protestboer' uit Zevenhuizen.'Misschien heeft dat ook wel extra druk op de ketel bij FrieslandCampina gezet', denkt Gommer. 'Dat ze zoiets hebben van: dat willen wij niet'.Maar hoe moet het nu met die overige 25 procent die hij nog steeds misloopt? 'Dat is niet zo erg', zegt Gommer. 'Ik beur hetzelfde geld als vorig jaar. Dat komt doordat de melkprijs dit jaar behoorlijk is gestegen. Met dat bedrag dat ik krijg, kon ik vorig jaar mee boeren. Dus dan dan kan ik dat nu ook.'Gommer hoopt dat hij uiteindelijk helemaal aan het langste eind trekt: 'Er wordt gezegd dat zestig andere boeren van andere coöperaties de Kringloopwijzer ook niet willen invullen'.'Zelf mag ik begin september verschijnen voor een hoorzitting van FrieslandCampina. Ik mag dan één en ander toelichten. De stille hoop is dat het invullen van de Kringloopwijzer vanaf volgend jaar op basis van vrijwilligheid gebeurt.. Dus dan moet ik het alleen dit jaar nog even uitzingen.'