375 jaar geleden voer Abel Tasman uit: 'Allemaal aan de Tasman'

'Gewoon allemaal 'aan de Tasman'. Want het is niet alleen oude, stoffige koloniale geschiedenis.' Dat vindt Tineke Algra, van het Abel Tasman Museum in Lutjegast.

Het is precies 375 jaar geleden dat de ontdekkingsreiziger uit Lutjegast vanuit Batavia uitvoer met de schepen 'Heemskerck' en 'Zeehaen'. 'Hij moest het tot dan toe onbekende zuidland in kaart brengen', zegt historicus Jeroen Oudewater.'Twee schepen, met 110 mannen aan boord. Ze vertrokken met de opdracht te zoeken naar meer manieren om geld te verdienen voor de VOC. Dat er land lag, was wel bekend. Tasman moest in kaart brengen waar dat precies was.'Zo stuitte hij onder meer op het eiland dat later naar hem vernoemd werd: Tasmanië. 'Hij had niet zoveel eigendunk dat hij het meteen naar zichzelf noemde hoor', weet Oudewater. 'Aanvankelijk heette het Van Diemensland, vernoemd naar de baas van de VOC.'Tasman was bovendien de eerste Europeaan die voet zette aan de westkust van het huidige Nieuw-Zeeland.'Zijn reis had bovendien nog een tweede, niet economische motivatie. 'Het was in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Het vinden van een manier om de Spanjaarden over zee vanuit de rug aan te vallen was een ander, strategisch doel.'Bij het museum in Lutjegast prijkte maandagochtend in alle vroegte al een mailtje uit Nieuw-Zeeland, waar het twaalf uur later is, in de mailbox. 'Ze zijn er al druk bezig met de voorbereidingen op een grote herdenking in december', vertelt Tineke Algra.Maar dat is dus aan de andere kant van de wereld. Dichter bij huis is op zaterdag 26 augustus de Abel Tasman Fietstocht. Het wordt de tweede editie. 'Vorig jaar waren we vooral op de senioren gericht, om hen meer in beweging te krijgen', zegt Astrid Witte van de organisatie.'Toen hoorden we van jongeren die zeiden 'waarom mogen wij niet mee?' Dus nu is het voor het hele gezin. We gaan langs het water. Maar waar langs precies, dat blijft nog een verrassing.' Tasman wist immers ook niet waar hij precies terecht zou komen. Lutjegast trots op nieuw Abel Tasman Museum (2014)