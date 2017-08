Vandalen dwingen zwembad Ten Boer tot sluiting

Vandalen hebben de zogeheten 'dekens' die over de baden van het openluchtzwembad in Ten Boer liggen zodanig vernield dat het bestuur zich genoodzaakt ziet om het complex tijdelijk te sluiten.

De dekens, die het water buiten openingsuren op temperatuur houden, kunnen niet meer worden opgerold. 'Als mensen daar nu gaan zwemmen, kunnen ze eronder blijven steken', aldus John Huizinga, penningmeester van het zwembad.De vandalen sloegen zondagochtend of zaterdagavond hun slag en zijn over de dekens heengelopen. Het openluchtzwembad is zondag beperkt open geweest, maar dat vertrouwt Huizinga niet meer. 'Levensgevaarlijk', zegt hij.'Je ziet het als badmeester niet als er iemand onderligt, het is net als ijs. Het is vreselijk dat je dit als zwembad met zo'n grote groep vrijwilligers, die allen iedere keer hun schouders eronder zetten om het bad open te houden, te verduren krijgt.'Dinsdag komt een bedrijf dat gaat onderzoeken of de dekens gerepareerd of vervangen moet worden. Reparatie zou volgens Huizinga in de duizenden euro's lopen. 'Als je ze moet laten vervangen, zet er dan maar een nulletje bij.'Dinsdag wordt ook geprobeerd om de vernielde dekens eraf te halen, zodat het bad weer open kan gaan voor publiek.De daders hebben zich maandagochtend via Facebook bij het zwembad gemeld. Ze komen uit Ten Boer, zijn rond de 35 jaar en waren al bekend bij het zwembad. 'Ik heb er veel respect voor dat ze zich hebben gemeld', zegt Huizinga. 'We zullen dan ook met ze in gesprek gaan. Ik hoop wel dat ze goed verzekerd zijn.'Het bestuur van het zwembad vermoedt overigens dat de vandalen die zich hebben gemeld niet de enigen waren die het complex afgelopen weekend zonder toestemming hebben betreden. Gemeente Ten Boer wil af van zwembad De Blinkerd (2016) Ten Boersters gaan zwembad De Blinkerd exploiteren (2016) Zwembad Ten Boer dringend op zoek naar vrijwilligers (2012)