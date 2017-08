Bezwaren tegen gaswinning Warffum stromen binnen

Het verzet tegen de hervatting van de gaswinning bij Warffum groeit. Inmiddels zijn 250 zogeheten zienswijzen ingediend tegen de vergunning, die het ministerie van Economische Zaken wil verlenen.

Op de NAM-locatie buiten het dorp is al zo'n zeven miljard kuub gas gewonnen. De NAM wil nu ook de laatste miljard kuub gas uit dit kleine gasveld halen. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. Als voorbereiding daarop kunnen zienswijzen worden ingediend bij het ministerie.Actiegroep Warffum Alert! vecht al maanden tegen de verdere gaswinning op deze locatie. In april werd nog een protestoptocht naar de locatie gehouden.Nu is opgeroepen om een zienswijze in te dienen. Daar is massaal gevolg aan gegeven. 'De ondertekenaars zijn de gaswinning in Groningen zat en eisen veiligheid, schadeloosstelling en rust', verklaart de actiegroep 250 bezwaren.De zienswijzen kunnen nog tot donderdag worden ingediend. Daarvoor is een ontwerptekst gemaakt door de Groninger Bodem Beweging.- 'Gaswinning bij Warffum veroorzaakt geen bevingen? Geloof ik niets van!'