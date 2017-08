Met een staande ovatie bedankte het publiek de spelers gistermiddag. FC Groningen en sc Heerenveen legden in het Noordlease Stadion namelijk een waar spektakelstuk op de mat.

Tijdens het wekelijkse sportforum op Radio Noord waren de gasten het erover eens: het was een enerverend duel.RTV Noord-verslaggever en FC Groningen-volger Elwin Baas was vooral onder de indruk van de supporters. 'Een groot compliment voor de Noordtribune. Het is lang geleden dat de sfeer zo goed was. In de slotfase stond het gehele stadion achter de ploeg, iets wat ik in tijden niet heb gezien.'Groningen begon echter niet goed aan de wedstrijd. Oud-doelman Richard Vennema: 'Er zat geen voetbal in, geen lijn en het was erg onrustig.' Collega oud-doelman Azing Griever vult aan. 'Ik ben vooral benieuwd hoe het team zich voorin gaat ontwikkelen. In de tweede helft vond ik het met Veldwijk, Van Weert en Mahi vanaf links beter staan dan in de eerste helft. De ploeg kon makkelijker de lange bal kwijt.'Ook gaven de forumleden hun mening over de nieuwelingen bij FC Groningen. Vennema: 'Daar kun je nu niet zoveel over zeggen. Pas na vijf a zes wedstrijden kun je ze een cijfer geven.'Baas daarentegen vond Ritsu Doan niet meevallen. 'Hij speelde zeer ongelukkig. Zowel in balbezit als verdedigend had hij grote problemen. Het verwachtingspatroon is te hoog. Deze jongen kan echt goed voetballen, maar heeft tijd nodig.'Griever was vooral onder de indruk van linksback Django Warmerdam. 'Warmerdam vind ik een hele aardige verdediger. In de eerste helft was hij opkomend en passend ongelukkig, maar verdedigend bleef hij heel rustig.'